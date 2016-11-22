Суд отменил пожизненный приговор экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси

Высшая апелляционная инстанция Египта отменила пожизненный приговор экс-президенту Мухаммеду Мурси, который ранее был осужден за шпионаж лидеров «Братьев-мусульман» в пользу террористической группировки «Хамас». Об этом сообщает ВВС. Кассационный суд направил дело Мурси на новое рассмотрение.

На прошлой неделе тот же суд отменил смертный приговор, который Мурси получил по делу о массовом побеге заключенных из тюрьмы с 2011 г. и организации массовых беспорядков, которые привели к свержению режима Хосни Мубарака. Экс-президент останется под стражей, так как в силе остались еще два приговора в его отношении.

Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в 2012 г., которые прошли после восстания 2011 г., но в середине 2013 г. его отстранили от власти военные во главе с министром обороны Абделем Фаттахом аль-Сиси. Сиси в 2014 г. выиграл президентские выборы и начал борьбу с «Братьями-мусульманами», которые признаны террористической группировкой. Правозащитные группы назвали преследование этой партии политически мотивированным, а процессы против конкретных исламистов – фальсифицированными, отмечает Reuters.

Впрочем, суды Египта заявляют о независимости, а правительство Сиси говорит, что не вмешивается в их работу.