Улюкаеву вызывали «скорую помощь»

Бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, который находится под домашним арестом, пришлось вызвать бригаду «скорой помощи», сообщила «РИА Новости» зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, Улюкаеву стало плохо, «подскочило давление». Ему оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, добавила Меркачева.

15 ноября Улюкаев был задержан, Следственный комитет возбудил в отношении него дело, ему были предъявлены обвинения в вымогательстве и получении взятки в $2 млн. По данным СК, министр получил взятку «за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО «АНК «Башнефть» в размере 50%».

Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января.

После решения суда Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку с поста министра экономического развития. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства с самого начала оперативной разработки Улюкаева был в курсе происходящего.