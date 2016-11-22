Школы больше не будут оценивать по среднему баллу ЕГЭ

Оценку эффективности работы региональных органов власти и школ на основе среднего балла по результатам ЕГЭ исключают как не показательную, сообщил на совещании в Новосибирске замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Средний балл убран. Раньше губернаторов оценивали по среднему баллу единого государственного экзамена. Убрали эту оценку. Четвертого ноября был убран показатель оценки муниципальных органов (власти) по среднему баллу. Из приказа Министерства образования тоже в ближайшем будущем будет убран показатель, когда школа по итогам самообследования должна выставлять средний балл по тому или иному предмету», – сказал он.

Музаев отметил, что, например, полученные по итогам ЕГЭ 63 балла в двух разных школах не говорят о том, что учитель и класс в этих школах занимаются в одинаковых условиях и одинаково знают предмет.

«Когда мы расчленяем на составляющие, то мы видим, что в одном случае пять стобалльников, занимавшихся у репетиторов или на индивидуальном обучении, а подавляющее большинство – неуспешные ребята. В другом случае – весь класс "около 63" и это работа учителя в целом с классом. Но при этом грамоту получали оба учителя. Поэтому средними баллами заниматься не надо», – объяснил Музаев.

Ранее министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что отмены ЕГЭ в России не будет. Она также обещала, что будет бороться с практикой натаскивания школьников на сдачу ЕГЭ учителями во внеурочное время. По ее мнению, внеурочное время учителей должно быть направлено на воспитание ребенка как человека, а не на натаскивание на тесты.