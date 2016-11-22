Обвиняемый в причастности к теракту на Дубровке частично признал вину в суде

В Мосгорсуде обвиняемый в пособничестве террористов из «Норд-Оста» Хасан Закаев частично признал вину. Как передает «Интерфакс», он попросил суд дать ему время на подробное изложение, в чем он признает себя виновным по каждому эпизоду. «Я не признаю себя виновным в участии в преступном сообществе в том виде, как это представлено», – сказал он. В хранении денег и оружия он признает свою вину частично.

«Вы пока не даете показания. Давайте кратко», – ответил судья.

До этого обвинительное заключение огласил прокурор. По его словам, следствие считает, что Закаев лично доставил боеприпасы , детонаторы и взрывные устройства. «Осуществляя свой преступный умысел, чеченские сепаратисты отобрали и привлекли в преступное сообщество, целью которого была дестабилизация обстановки в стране, не менее 52 лиц, у каждого из которых была своя роль и обязанность. Закаеву непосредственно было поручено доставить в Москву взрывные устройства, в частности закамуфлированные под бензобаки, которые в последующем намеревались взорвать в общественно значимых местах», – сказал гособвинитель.

По версии следствия, обвиняемый получил $5000, на которые купил ВАЗ 21099, а на нем вместе еще с одним участником группы привез в Москву детонаторы и бензобаки.

В начале ноября на процесс пришли более 50 потерпевших по этому делу. Суд тогда отложил процесс на 20 дней, поскольку на тот момент о начале рассмотрения дела не были оповещены все потерпевшие, которых около 900. Тогда же суд удовлетворил ходатайство Закаева о допуске его брата к процессу в качестве второго адвоката и приобщил к делу материалы о болезни и смерти матери подсудимого.

Закаев обвиняется в участии в преступном сообществе, подготовке к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. По версии следствия, он входил в преступное сообщество, которое возглавлял Шамиль Басаев, и оказывал пособничество в подготовке теракта в «Норд-Осте». Ранее шестеро участников захвата были приговорены к длительным срокам заключения, 40 террористов были уничтожены в ходе спецоперации, в международном розыске находится один соучастник – это Герихан Дудаев.