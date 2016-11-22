Песков: в отношении задержанных в Крыму военных делается все, что полагается

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, будут ли попытки обменять задержанных в Крыму российских военнослужащих. «Делается все, что должно делаться в подобной ситуации», – сказал он на брифинге. Его цитирует ТАСС. «Они граждане Российской Федерации. И в данном случае главное это», – ответил чиновник на вопрос, являются ли они бывшими украинскими военными или принимали присягу России. «Было уже заявление Лаврова, что здесь добавлять, он полностью изложил российскую позицию», – отметил Песков.

Вечером в понедельник Минобороны России заявило о задержании прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова в Крыму украинскими спецслужбами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что это провокация украинских спецслужб против российских граждан и на российской территории. По его словам, этим занимаются российские правоохранительные органы. Представитель СБУ назвала задержанных дезертирами, которые нарушили украинскую присягу, и заявила, что уголовные дела на Украине возбуждены против всех дезертиров.