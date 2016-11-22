Путин: демографический провал 90-х скоро создаст проблемы с набором в армию

Демографический провал 90-х гг. в ближайшее время скажется на наборе в российскую армию, сказал президент России Владимир Путин на форуме ОНФ во вторник.

По его словам, в те годы население России сокращалось примерно на миллион человек ежегодно. «В год население России становилось на 900 000 меньше. Все меньше и меньше, меньше и меньше. На миллион! Представляете? Кошмар!» - заявил Путин.

Он также привел данные экспертов ООН, согласно которым «где-то к 20-му году у нас будет где-то 140 млн человек», но подчеркнул, что «мы эту тенденцию с вами переломили».

Путин отметил, что это зависит не от мужского или женского здоровья, а от социально-экономической ситуации в стране прежде всего. «Она и сейчас с большими проблемами, у нас много проблем. И с вашей помощью мы их решаем, но их еще очень много. И тем не менее такой тренд (рост населения) есть», - добавил Путин.

Касаясь демографической ситуации, Путин сказал: «С 2007 г. нам всем на радость растет рождаемость в стране, и в последние три года, слава Богу, начался естественный прирост населения. Это большое наше с вами достижение».