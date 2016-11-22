ЕС может заморозить переговоры с Турцией о вступлении в союз

ЕС может заморозить переговоры с Турцией о вступлении в союз, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Европарламенте.

«Брюссель может в скором времени заморозить переговоры с Анкарой по вступлению Турции в ЕС», - заявил он.

По его словам, в отношениях ЕС и Турции «будет новое развитие». «Мы не знаем, что может произойти за этот месяц в ЕС и Турции, но развитие будет, однозначно. Если ничего не изменится к лучшему, то, возможно, на саммите в декабре будет принято политическое решение о заморозке переговоров», - пояснил источник.