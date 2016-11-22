Угрозы Европе являются следствием военной политики США – Минобороны России

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что настоящая угроза безопасности исходит не от России. Европа перенасыщена вооружением и военнослужащими «неевропейского» происхождения, заявил он.

В России обеспечение безопасности страны является прерогативой только ее руководства. «Настоящую угрозу безопасности сегодня представляет не Россия, а насыщение Европы вооружением и военнослужащими далеко "не европейского" происхождения», — сказал он.

Он напомнил о строительстве и размещении в Польше и Румынии объектов системы стратегической противоракетной обороны США, а также о готовящемся размещении в Латвии, Литве, Эстонии и Польше боевых формирований вооруженных сил НАТО, «где костяк составляют военнослужащие США».

При этом в соседнюю с Россией Норвегию в ближайшее время направят военнослужащих корпуса морской пехоты США. «Список можно продолжать дальше. Однако уверен, что не нужно быть контр-адмиралом, чтобы понимать простую вещь: все нынешние угрозы европейской безопасности являются следствием реализуемой в течение последних 10 лет военной политики США», — заключил он.