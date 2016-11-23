Получить российский паспорт в МФЦ можно будет с февраля 2017 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому многофункциональные центры (МФЦ) получили полномочия по выдаче паспортов граждан России.

«Подписанным постановлением должностные лица МФЦ наряду с полномочиями по приему от граждан документов для оформления паспорта и передаче их в территориальные органы МВД России наделяются полномочием по выдаче оформленного паспорта», - говорится в справке к документу. Новой услугой можно будет воспользоваться с 1 февраля 2017 г. Раньше в МФЦ можно было только подать документы на получение российского паспорта.