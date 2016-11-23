В Германии застрелен российский чемпион мира по кикбоксингу

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев, уроженец Татарстана, застрелен в Ной-Ульме. Это сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Augsburger Allgemeine. Полиция расследует это преступление, подозреваемых ищут.

По утверждениям очевидцев, 18 ноября около шести часов вечера Мусалаева у подъезда его дома застрелил неизвестный мужчина в маске. Стрелявший затем сел в ожидавшую его машину с водителем и уехал. Как заявил начальник криминальной полиции Ной-Ульма Юрген Швайцер, у следствия есть некоторые улики. Слухи о связях Мусалаева с «русской мафией» полиция не комментирует.

В Генеральном российском консульстве в Мюнхене ТАСС сообщили, что подробностями случившегося пока не располагают.

Мусалаеву было 37 лет. Боец, получивший прозвище «Принц Татарстана», был капитаном татарской команды по кикбоксингу «Prince Team», у него был чемпиона мира в разных категориях. Он провел 17 боев в кикбоксинге и 15 боев в смешанных единоборствах, ни разу не потерпев поражения. В 2012 г. он завершил свою карьеру и с 2013 г. жил в Германии с женой и тремя детьми. ТАСС напоминает, что с 2010 по 2013 г. он был советником президента Татарстана по физкультуре и спорту.