Правительство Колумбии заключит новое мировое соглашение с повстанцами FARC

Правительство Колумбии 24 ноября заключит новое соглашение о примирении с повстанцами FARC, сообщает ВВС. На этот раз договор передадут на ратификацию Конгрессу и не будут выносить на референдум, как в прошлый раз. У оппозиции есть возражения к будущей договоренности: эти политики считают, что недостаточно сделано для наказания группировки за преступления и нарушения прав человека. Война FARC c властями Колумбии продолжается более 50 лет, за это время жертвами конфликта стали более 260 000 человек.

Получивший Нобелевскую премию мира за усилия по примирению сторон президент Хуан Мануэль Сантос выступил во вторник с телеобращением к нации и заявил об уникальном шансе закрыть эту тяжелую главу в истории страны.

В сентябре президент Сантос подписал соглашение о перемирии с лидером FARC Родриго Лондоньо, известным также как Тимолеон Хименес или Тимошенко. Социологические опросы показывали, что большинство населения - за мир. Однако 2 октября на референдуме за примирение проголосовали 49,78% избирателей, против - 50,21% при явке 37%. Сантос и повстанцы договорились о продлении технического соглашения о перемирии, и за период со 2 октября в текст итогового соглашения было внесено более 50 поправок, в том числе с учетом мнения противников сделки.

Гражданская война в Колумбии между правительством, преступными синдикатами и левыми партизанами началась в 1964 г. Считается, что она стала продолжением вооруженного конфликта консерваторов и либералов в 1948-1958 гг. После победы консерваторов либеральные и коммунистические боевики объединились в Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC).