Пенсионный фонд опроверг повышение пенсионного возраста с 2019 года

Пенсионный фонд России (ПФР) сегодня опроверг информацию СМИ о том, что власти обсуждают постепенного повышения пенсионного возраста в 2019 г.

ПФР указал, что не получал от правительства поручений рассчитать динамику расходов на выплату пенсий при условии повышения пенсионного возраста. «При этом тема повышения пенсионного возраста широко обсуждается в экспертном сообществе. Эксперты обращаются в ПФР, который обладает специализированной актуарной службой, за помощью в получении оценок результатов предлагаемых мер по совершенствованию пенсионной системы», пишет ПФР.

О том, что пенсионный возраст начнут повышать с 2019 г. по 3 месяца в год для мужчин до достижения 65 лет и по 6 месяцев в год для женщин до достижения 60 лет, «РИА Новости» сообщило со ссылкой на презентацию руководителя ПФР Антона Дроздова. По этой информации, обсуждается также увеличение возраста для назначения социальной пенсии ежегодно для мужчин на 6 месяцев до достижения 70 лет; для женщин - на 6 месяцев до достижения 68 лет.

Ожидаемый результат от реализации этих мер - снижение к 2030 г. трансферта федерального бюджета на 638 млрд руб., или с 2,5% ВВП до 1,4% ВВП, писало агентство.