Навальный подаст иск против судьи по делу «Кировлеса»

Политик Алексей Навальный подаст иск против судьи Ленинского районного суда Кировской области Сергея Блинова, который вынес обвинительный приговор по делу «Кировлеса», написал он в своем блоге. Он также подаст жалобу на апелляционный состав по делу «Кировлеса».

Навальный считает, что судья Блинов нарушил ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора). «Черным по белому написал ЕСПЧ (а ВС с этим соглашается): имело место произвольное и неправомерное толкование уголовного права», – пояснил Навальный.

16 ноября президиум Верховного суда отменил приговор Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Это решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, неотличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела.