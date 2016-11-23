Путин передал Росрезерв от Минэкономразвития правительству

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) из ведения Минэкономразвития правительству. «Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по государственным резервам осуществляет правительство Российской Федерации», - говорится в документе.

Решение президента приветствовал вице-премьер Дмитрий Рогозин. «Руководство страны совершенствует систему мобилизационной подготовки экономики страны, делая ее менее затратной и современной», - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Росрезерв является федеральным органом исполнительной власти, он управляет государственным материальным резервом. Руководит ведомством Дмитрий Гогин. Резерв предназначен для обеспечения мобилизационных нужд и неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи, стабилизации экономики при временных нарушениях снабжения важнейшими видами ресурсов и продовольствия в случае возникновения диспропорций между спросом и предложением на внутреннем рынке.