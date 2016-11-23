Путин: «Роснефтегаз» даст 11 млрд рублей на науку

«Роснефтегаз» в 2017 г. даст 11 млрд руб. на финансирование науки, заявил сегодня президент России Владимир Путин на заседании президентского совета по науке и образованию.

Президент пообещал поддержать уровень расходов на фундаментальную науку в процентах от ВВП. «Наряду с бюджетными средствами мы направим и внебюджетные, чтобы в целом сохранить объем финансирования фундаментальной науки в процентах от ВВП в ближайшие 2-3 года», - сказал президент.

«Роснефтегазу» принадлежит 69,5% акций «Роснефти». По данным СПАРКа, госхолдинг владеет 100% в «Востокгазинвесте», 99,9% – в «Калининградгазификации», 99,99% – в «Калининградской генерации» (0,001% у «Интер РАО»), 74,5% – в «Росгазификации».