Путин назвал задержание российских военных на границе с Украиной вероломством

Президент России Владимир Путин считает задержание российских военнослужащих в Крыму на границе с Украиной вероломством, передает ТАСС.

«Думаю, что это вероломство в конечном итоге оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия, потому что это сродни отключению света в Крыму накануне Нового года и в условиях зимы», - сравнил президент.

21 ноября российское Минобороны сообщило, что Служба безопасности Украины похитила и вывезла на территорию Николаевской области военных Максима Одинцова и Александра Баранова. По информации представителя штаба Черноморского флота России, через подставных лиц их выманили на территорию Украины якобы для передачи им документов о получении высшего образования.