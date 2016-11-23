Рейтинг одобрения Путина вернулся к 86%

Рейтинг одобрения президента России Владимира Путина в ноябре достиг уровня 2008 и 2015 гг., следует из данных нового опроса «Левада-центра». На вопрос «вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента России?» «одобряю» ответили 86% опрошенных.

Абсолютный максимум одобрения - 89% - был достигнут в июле 2015 г., в мае 2016 г. он снизился до 80%. Показатель 86% наблюдался в 2003 и 2008 гг., минимум одобрения Путина - 61% - пришелся на декабрь 2013 г.

Рейтинг одобрения премьера Дмитрия Медведева в ноябре повысился до 52% с 48% в октябре. 56% опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении.

Опрос методом личного интервью проводился 18–21 ноября 2016 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.