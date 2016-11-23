Собянин передал гостиничное хозяйство Москвы новому департаменту

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства города о совершенствовании структуры органов исполнительной власти перед чемпионатом мира по футболу.

«Полномочия и функции в сфере туризма и гостиничного хозяйства в Москве передаются из департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма создаваемому органу исполнительной власти - департаменту спорта и туризма Москвы», - сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. К департаменту спорта и туризма присоединяется департамент физической культуры и спорта Москвы.

"Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма переименовывается в департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы", - уточнили в мэрии.

Собянин освободил Алексея Воробьева от замещаемой должности руководителя департамента физической культуры и спорта. Бывший заместитель Воробьева Николай Гуляев назначен руководителем департамента спорта и туризма Москвы на срок полномочий столичного градоначальника.

Виталий Сучков назначен руководителем департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы на срок полномочий мэра города.