Захарова сочла резолюцию ЕП по российским СМИ информационным преступлением

Резолюция Европарламента (ЕП) о противодействии российским СМИ - это информационное преступление, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это преступление, когда при наличии реальной угрозы в виде терроризма, фундаментализма, мало того - питательной среды в виде национализма, ксенофобии уводить взгляд международного сообщества совершенно в другую сторону», - отметила она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеканала «Россия 1».

Захарова добавила, что, принимая такое решение, западные политики совершают преступление, потому что не дают возможности людям анализировать и думать исходя из альтернативных источников информации.

При этом дипломат подчеркнула, что никакой дискриминации в отношении западных журналистов в России не было и не будет. Однако Россия примет зеркальные действия, если российских журналистов будут притеснять. «Это не наш выбор, и мы не хотим нагнетать эту ситуацию», - призналась Захарова (цитаты по «РИА Новости»).

Ранее в среду стало известно, что ЕП принял резолюцию о противодействии враждебной Евросоюзу пропаганде, которая, как считают в Брюсселе, в частности исходит из России, напоминает «Интерфакс». Россия и неназванные другие государства в резолюции приводятся в списке источников пропаганды и дезинформации наряду с негосударственными формированиями, такими как «Исламское государство», «Аль-Каида» (обе запрещены в России) и другими. Европарламент предупреждает, что «Кремль усилил пропаганду против ЕС с момента аннексии Крыма и начала гибридной войны в Донбассе», говорится в пресс-релизе.

Также в резолюции говорится, что «Кремль финансирует политические партии и другие организации в Евросоюзе», и выражается сожаление, что Россия поддерживает силы, которые выступают против единства ЕС, такие как ультраправые и популисты.