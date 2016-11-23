Оппозиция Венесуэлы сообщила о «заморозке» переговоров с правительством – Reuters

Оппозиция Венесуэлы сообщила в среду, 23 ноября, что переговоры с правительством «заморожены» после неявки его представителей на две встречи, передает Reuters.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента. Ранее Национальный избирательный совет решил отложить на неопределенный срок организацию второго этапа подготовки к референдуму по вопросу досрочного прекращения полномочий Мадуро. Он должен был пройти с 26 по 28 октября, в ходе него политическим противникам президента нужно было собрать 4 млн подписей избирателей, отмечает ТАСС.

Впоследствии Национальная ассамблея проголосовала за открытие процесса в отношении Мадуро и за то, чтобы парламентская комиссия начала изучать возможную уголовную и политическую ответственность, а также уход с поста лидера Венесуэлы.

Мадуро в свою очередь обвинил оппозицию в попытке «парламентского переворота», напоминает «РИА Новости». С конца октября стороны ведут диалог, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.