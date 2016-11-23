Бут прокомментировал отказ суда в США пересмотреть его дело

Россиянин Виктор Бут, который отбывает 25-летний срок заключения в США за попытку продать оружие колумбийским террористам, сообщил, что не ожидал от апелляционного суда в Нью-Йорке ничего, кроме отказа в пересмотре его дела. Об этом он заявил в комментарии «РИА Новости».

«Я и не ожидал никакого другого решения. Американский суд – это шоу, представление. У него на любые факты и аргументы защиты всегда есть одни и те же готовые и неизменные ответы, и эти ответы не поменяются, пока не поменяется политическая воля, политическая атмосфера. Суд этого изменить не может. Это прерогатива наших верховных главнокомандующих», - полагает бизнесмен.

На этой неделе апелляционный суд в США отказал в пересмотре дела Бута.

Виктор Бут был арестован в 2008 г. в результате совместной операции правоохранительных органов Таиланда и США в Бангкоке. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс.