На Украине суд отменил залог и оставил под стражей российских военных

Центральный районный суд Николаева отменил возможность внесения залога за задержанных Службой безопасности Украины российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова. Суд оставил их под стражей на два месяца, передает УНИАН. Ходатайство об отмене возможности выйти под залог подал следователь.

«Им предъявили новое подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена". Суд постановил изменить способ исполнения меры пресечения, указанный в предыдущих постановлениях от 22 ноября, отменив возможность освобождения под залог», - уточнило агентство.

Баранов и Одинцов были задержаны днем 20 ноября на границе Крыма с Украиной. Украинские спецслужбы пытаются сфабриковать против них уголовное дело за якобы совершенные преступления против Украины, считают в российском Минобороны.