Сын Трампа встречался со сторонниками российский политики в Сирии

Старший сын избранного президента США, Дональд Трамп-младший, незадолго до выборов провел встречу со сторонниками российской политики в Сирии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Она состоялась в Париже 11 октября. В зале отеля «Ритц» собрались около 30 политиков и бизнесменов, включая лидера умеренной сирийской оппозиции Ранду Касис, ориентирующуюся на Кремль и неоднократно бывавшую в Москве.

Инициатором встречи, по данным издания, был супруг Касис Фабьен Боссар, глава французского центра международных и политических исследований, имеющий торговые связи с Казахстаном и Россией. Группа, которую представляет Касис, ориентирована на политическую трансформацию Сирии в сотрудничестве с действующим президентом страны Башаром Асадом. Такую политику проводит и Россия, поддерживающая официальный Дамаск.

Касис попыталась донести до Трампа-младшего свои взгляды, заявила она в интервью. «Будем реалистами. Кто проводит наземные операции в Сирии? Не США, не Франция. Без России мы не сможем найти никакого политического решения в Сирии», - заяила Касис изданию из Москвы.

Советник избранного президента Келлиэнн Конуэй подтвердила, что Трамп-младший действительно посещал мероприятие в Париже, но от подробностей воздержалась.

В ходе избирательной кампании Трамп-старший не раз давал понять, что Вашингтону и Москве было бы полезно поладить и договориться об антитеррористическом сотрудничестве.