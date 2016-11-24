ЕС может начать расследование поставок топлива для российской авиагруппы в Сирии через порты Греции и Кипра

Евросоюз может начать расследование информации о том, что российские танкеры перевозят топливо для реактивных двигателей самолетов авиагруппы в Сирии через воды Евросоюза, сообщает Deutsche Welle. 23 ноября соответствующий запрос на имя Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини направила депутат Европарламента Маритье Шаке. Два года назад было принято постановление о запрете поставок такого топлива в Сирию с территории ЕС вне зависимости от его страны происхождения.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что не менее двух российских танкеров были задействованы в поставках авиатоплива в Сирию через воды ЕС с заходом в греческие и кипрские порты. Поставки якобы происходили в обход брюссельских санкций. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков на это заявил, что «действующие внутри ЕС интриги, ограничения и санкции» на поставку топлива в Сирию не касаются авиагруппы ВКС. Он допустил, что британские журналисты (Reuters) «могли не знать», что Россия не входит в ЕС. Также он напомнил, что «Россия является одной из ведущих нефтедобывающих стран мира», «поэтому никакого дефицита топлива для авиации ВКС России, тем более когда это касается борьбы с международным терроризмом, у нас нет и даже не предвидится».

Министр иностранных дел Кипра сообщил, что власти не давали разрешения на стоянку какого-либо российского танкера, везущего топливо в Сирию. Глава внешнеполитического ведомства Греции перенаправил соответствующий запрос профильному министерству, которое пока не дало ответ, добавляет DW.