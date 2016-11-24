Ученый секретарь президиума РАН назвал избранных в Академию чиновников

В октябре 25 чиновников баллотировались в члены Российской академии наук, 14 из них прошли выборы, сообщил ТАСС главный ученый секретарь президиума РАН академик Михаил Пальцев. В Академию прошли сенатор, член комитета Совфеда по международным делам Арнольд Тулохонов (стал академиком) и начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун (стал членом-корреспнодентом). Фисуна Пальцев назвал известным ученым военным.

23 ноября президент Владимир Путин на Совете по науке и образованию выразил недовольство, почему в этом году академиками стали несколько чиновников, хотя он давал им обратную рекомендацию. Он пообещал предоставить таким чиновникам «возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления». Как выяснили «Ведомости», самым высокопоставленным чиновником, который мог бы стать академиком РАН по отделению медицинских наук, на осенних выборах была министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ее фамилия была в списках кандидатов, опубликованных в газете РАН «Поиск» в июне, но потом передумала и сняла кандидатуру, сказал источник в аппарате РАН. Самым высокопоставленным силовиком, избранным членкором по отделению права, стал замминистра внутренних дел – начальник следственного департамента Александр Савенков.

По словам Пальцева, в РАН прошли несколько крупных конструкторов. «Так как они возглавляют казенные предприятия, то по статусу они являются госслужащими, но они, естественно, занимаются наукой, они разрабатывают вооружение. Это военная наука», – объяснил он.

Академиком также стал доктор биологических наук, заместитель министра образования и науки Алексей Лопатин, сообщает ТАСС. С 2006 по 2015 г. он был замдиректора по научной работе в Палеонтологическом институте им. А. А. Борисяка РАН.

Членкорами кроме Фисуна в октябре стали доктор медицинских наук, начальник главного медицинского управления Управления делами президента Константин Котенко, который ранее был генеральным директором Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна, доктор юридических наук, замглавы МВД Александр Савенков, доктор юридических наук, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, доктор медицинских наук, директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава Сергей Румянцев. Кроме того, членами-корреспондентами стали доктор технических наук и замглавы Росгидромета Александр Макоско, а также доктор технических наук, профессор, замдиректора Российского фонда фундаментальных исследований Игорь Шеремет.

В то же время избранная членом-корреспондентом РАН Ольга Ковтун занимала пост министра здравоохранения Пермского края, но в конце августа она покинула эту должность, напоминает ТАСС.

По словам Пальцева, среди баллотировавшихся 25 чиновников был и губернатор Тамбовской области Александр Никитин, который, как и Скворцова, снялся с выборов. Научный руководитель Государственного архива России Сергей Мироненко выдвигался, но не прошел на выборах.