МЧС отправило в Донецк и Луганск 40 грузовиков с гуманитарной помощью

МЧС России отправило на восток Украины 58-ю партию гуманитарной помощи. Как сообщает ведомство, грузовики колонны уже пересекли границу. Всего в колонне было 40 машин, она разделилась надвое, и часть машин пересекла границу через пункт пропуска «Донецк», вторая – через «Матвеев-Курган». МЧС заверяет, что на границе «груз прошел таможенное оформление в строгом соответствии с международным законодательством» и «в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины». Проверялась не только сама автотехника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.

Всего на этот раз в Донбасс было отправлено более 400 т грузов, в основном это продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, сообщает МЧС.