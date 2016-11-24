Должность и. о. первого замгубернатора Кузбасса занял Владимир Чернов

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев назначил Владимира Чернова на должность исполняющего обязанности первого замгубернатора, сообщается на сайте администрации региона.

Чернов Родился 10 октября 1973 г. в Кузбассе. В 1995 г. окончил Томский политехнический университет по специальности «электроснабжение», затем прошел переподготовку по программе «Менеджмент». Также он является выпускником президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства, прошел обучение в Московской школе управления «Сколково».

С 2011 по 2016 г. был мэром города Анжеро-Судженска (Кемеровская обл.). В сентябре 2016 г. был назначен замгубернатора по инвестициям и инновациям. Имеет ведомственные и областные награды.

Напомним, два вице-губернатора Кузбасса – Александр Данильченко и Алексей Иванов, – а также глава СУ СКР по региону Сергей Калинкин обвиняются в вымогательстве 51% акций угольного предприятия АО «Разрез Инской».