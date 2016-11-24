В перестрелке в Назрани погибли два бойца спецназа ФСБ и два предполагаемых боевика

В перестрелке в Назрани погибли два боевика и два бойца спецназа ФСБ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). С 6.30 мск четверга в городе был введен режим КТО, сообщалось, что в одном из частных домов заблокированы предполагаемые боевики.

Спецназ ФСБ России заблокировал «дома, где скрывались вооруженные бандиты», жители соседних домов были эвакуированы, сообщает НАК. «Боевикам было предложено сложить оружие и сдаться властям, на что они ответили отказом и открыли огонь по сотрудникам сил правопорядка. В результате боестолкновения двое бандитов нейтрализованы», – говорится в пресс-релизе. Ранее о том, что предполагаемые боевики отказались сдаться, открыли огонь по силовикам и о двух погибших боевиках «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источники в силовых структурах.

Также в бою погибли два сотрудника спецназа ФСБ России, сообщает НАК. Пострадавших среди гражданского населения нет. На месте перестрелки найдено оружие и боеприпасы.

По информации НАК, убитые боевики входили в банду, которая совершала теракты на Северном Кавказе.

На месте перестрелки обнаружено оружие и боеприпасы, принадлежавшие бандитам.

«Активная фаза спецоперации в Назрани завершена. По предварительной информации, уничтожены двое боевиков, оказавших вооруженное сопротивление», – сказал источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.

Режим контртеррористической операции вводился на улицах Овражной, Гудантова, Толстого, Железнодорожной, Чеченской, Эльбруса, Вокзальной и Тихой, а также в районе р. Назрановки.