В Севастополе утверждены прямые выборы губернатора

Заксобрание Севастополя единогласно приняло во втором чтении проект местного закона о введении прямых выборов губернатора города. «За» проголосовали единогласно – 21 депутат, пришедший на сессию (всего в заксобрании 24 парламентария).

Депутаты установили, что губернатор будет выбираться путем всеобщих равных и прямых выборов при тайном голосовании сроком на пять лет. Один и тот же человек не сможет занимать должность губернатора более двух сроков подряд.

Выборы запланированы на осень 2017 г. в единый день голосования.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников уже заявил о намерении принять участие в избирательной кампании.