Генпрокуратура спросит пользователей интернета об опыте дачи взяток

Генпрокуратура решила провести анонимный опрос граждан на предмет личного опыта коррупционных проявлений, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. На основании результатов опроса ведомство смоделирует «наиболее характерные алгоритмы поведения граждан в бытовых ситуациях и сферах правоотношений, связанных с риском коррупционных проявлений». Это будет сделано для повышения эффективности борьбы с коррупцией.

Все желающие смогут заполнить анонимную анкету на сайте Генпрокуратуры и кратко рассказать о случаях коррупционных проявлений, с которыми им приходилось сталкиваться, рассказал Куренной.

Проанализировав полученную информацию, прокуратура составит «целевую, риск-ориентированную программу превентивных мер против коррупционных проявлений». В частности, по словам Куренного, ведомство собирается создать «специализированные памятки с рекомендациями, как себя вести в провокационной ситуации».