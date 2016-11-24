Песков: Все ведомства услышали слова Путина по поводу чиновников-академиков

Федеральные ведомства уже приступили к исполнению позиции президента Владимира Путина в отношении госслужащих, ставших членами Академии наук, сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вопрос этот на повестке дня. Сейчас с этой ситуацией разбираются. Президент свою позицию четко изложил. Все соответствующие ведомства однозначно прислушались к тому, что сказал президент», – отметил Песков.

На уточняющий вопрос, последовали ли уже решения об увольнении чиновников-академиков, Песков ответил: «Президент достаточно однозначно сказал, что он об этом думает».

Касательно сроков исполнения решения президента, пресс-секретарь отметил: «Поскольку это связано с определенными правовыми процедурами – существует законодательство, именно поэтому сейчас нужно все эти нюансы продумать. Но конечная цель президентом четко обозначена».

Накануне Путин в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию возмутился неисполнением его прошлогодней просьбы к чиновникам и президенту РАН Владимиру Фортову не избирать в РАН высших должностных лиц. Тем не менее, по словам Путина, в РАН попали высокопоставленные чиновники из управделами президента, Министерства образования, МВД, ФСБ и Минобороны. «Зачем вы это сделали? <...> Это первый вопрос. И второй – что мне теперь делать с этим?» – спросил Путин Фортова. Тот ответил, что все чиновники сообщили до избрания, что получили на это разрешение.

В ходе дальнейшей дискуссии Путин добился от Фортова признания чиновников-академиков «крупными учеными» и заявил, что должен будет предоставить им «возможность заняться наукой». После заседания Фортов сообщил «Интерфаксу», что таких чиновников «человек 5–7», их дальнейшую судьбу решит президент и решения будут приниматься индивидуально. Самым высокопоставленным силовиком, избранным членкором по отделению права, стал замминистра внутренних дел – начальник следственного департамента Александр Савенков.