Песков: Провокации Украины встречают естественное противодействие спецслужб России

Провокационная деятельность со стороны Украины встречает естественное противодействие со стороны российских спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее ФСБ сообщила о задержании бывшего офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко по подозрению в шпионаже в пользу Киева.

«Провокационная, деструктивная деятельность Украины продолжается, провокационная, зачастую. В том числе в Крыму. Естественно, встречает решительное противодействие по линии наших специальных служб, которые делают то, что им надлежит делать», - заявил Песков.

Пресс-секретарь отказался комментировать случай, связанный с задержанием бывшего офицера ЧФ Пархоменко.

За последний месяц это не первое задержание украинских шпионов. 10 ноября ФСБ сообщила о задержании троих человек, шпионивших для Украины и планировавших теракты на территории полуострова. Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудко арестовали на два месяца. Украинская сторона отрицает какие-либо связи с задержанными.

21 ноября Симферопольский суд арестовал еще двоих офицеров Вооруженных сил Украины – Алексея Стогния и Глеба Шаблия, которых также подозревают в подготовке диверсий на объектах инфраструктуры Крыма.

Кроме того, в октябре ФСБ задержании в Москве сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Романа Сущенко. В ФСБ отметили, что Сущенко собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России.