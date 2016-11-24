Президент РАН пока не получил от чиновников отказов от статуса академика

Пока никто не обращался с просьбой отказаться от статуса члена-корреспондента или академика РАН, сообщил журналистам президент Российской академии наук Владимир Фортов. Как передает ТАСС, Фортову неизвестна процедура отказа от этого статуса, он предложил подождать. По его мнению, в четверг будет известно, откажется ли кто-либо из госслужащих от недавно полученного статуса члена-корреспондента или академика РАН.

23 ноября президент Владимир Путин выразил неудовольствие в связи с тем, что некоторые госслужащие вопреки его рекомендациям стали членами Российской академии наук. Он высказал это президенту РАН Владимиру Фортову и пообещал, что предложит таким чиновникам целиком сосредоточиться на науке.

В Российской академии образования «Интерфаксу» сказали, что чиновники и госслужащие не выдвигают свои кандидатуры в академики РАО, выборы которых состоятся в четверг. «Я получила письмо президента, посмотрела, и, если у меня были люди, которые хотели из членов-корреспондентов перейти в действительные члены, но занимают высокий пост, я им показала письмо президента и сказала, и они все поняли», - сказала президент РАО Людмила Вербицкая «Интерфаксу». В пресс-службе академии уточнили, что и в настоящий момент госслужащих среди академиков РАО нет.

По словам Путина, в Академию попали высокопоставленные чиновники из Управделами президента, Министерства образования, МВД, ФСБ и Минобороны. «Зачем вы это сделали? <...> Это первый вопрос. И второй – что мне теперь делать с этим?» – спросил Путин Фортова. Тот ответил, что все чиновники сообщили до избрания, что получили на это разрешение.

Как выяснили «Ведомости», самым высокопоставленным чиновником, который мог бы стать академиком РАН по отделению медицинских наук, на осенних выборах была министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ее фамилия была в списках кандидатов, опубликованных в газете РАН «Поиск» в июне, но потом она передумала и сняла кандидатуру, сказал источник в аппарате РАН. Самым высокопоставленным силовиком, избранным членкором по отделению права, стал замминистра внутренних дел – начальник следственного департамента Александр Савенков.

В октябре 25 чиновников баллотировались в члены Российской академии наук, 14 из них прошли выборы, сообщил ТАСС главный ученый секретарь президиума РАН академик Михаил Пальцев. По его словам, академиком стал член комитета Совфеда по международным делам Арнольд Тулохонов, а членом-корреспондентом - начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун, его Пальцев назвал известным ученым-военным.

По словам Пальцева, в РАН прошли несколько крупных конструкторов. Академиком также стал доктор биологических наук, заместитель министра образования и науки Алексей Лопатин, сообщает ТАСС. С 2006 по 2015 г. он был замдиректора по научной работе в Палеонтологическом институте им. А. А. Борисяка РАН.

Членкорами кроме Фисуна в октябре стали доктор медицинских наук, начальник Главного медицинского управления Управления делами президента Константин Котенко, который ранее был генеральным директором Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна, доктор юридических наук, замглавы МВД Александр Савенков, доктор юридических наук, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, доктор медицинских наук, директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава Сергей Румянцев. Кроме того, членами-корреспондентами стали доктор технических наук и замглавы Росгидромета Александр Макоско, а также доктор технических наук, профессор, замдиректора Российского фонда фундаментальных исследований Игорь Шеремет.