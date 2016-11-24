Новое рассмотрение дела «Кировлеса» начнется 5 декабря

Ленинский районный суд Кирова назначил на 5 декабря рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова, которые обвиняются в хищении средств компании «Кировлес». Как сообщил сам Навальный, первое заседание начнется в 9.00 5 декабря, его адвокаты узнали это от представителя суда 24 ноября в 8.30 мск.

Политик высказал мнение, что кого-то «сильно припекает» вернувшееся ему право участвовать в выборах в связи с отменой приговора Верховным судом и кому-то хочется побыстрее это право отнять. Он также отметил скорость работы судебной системы в этом случае. 16 ноября президиум Верховного суда отменил приговор Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Это решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, неотличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела. 18 ноября на сайте Ленинского суда Кирова появляется информация о деле, которое будет рассматривать судья Втюрин, добавил Навальный.

Оппозиционер заявил, что 5 декабря участвовать в заседании он не сможет «по причине незаконных действий исполнительной и судебной власти». В числе этих действий он указал неисполнение решения ЕСПЧ по выплате ему компенсации в 48 000 евро за издержки по первому процессу, невозвращение ему штрафа в 500 000 руб., который он уплатил по делу «Кировлеса». Также он указал, что его адвокат Ольга Михайлова, которая участвует в процессе по делу об убийстве Бориса Немцова, едва ли сможет участвовать в двух процессах одновременно.