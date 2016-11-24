ЦИК подготовит изменения в законодательство о выборах до конца года

Пакет предложений по совершенствованию законодательства относительно проведения выборов в России будет собран до конца года, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«У нас еще намечен целый ряд шагов и консультаций, например с законодателями. И я так предполагаю, что в любом случае до конца года он будет сформирован, что бы там ни получилось. Или это будет объемный какой-то пакет, или это будет очень такой концентрированный, усеченный», - заявила Памфилова журналистам.

Памфилова сказала, что специально в ходе научно-практической конференции «Избирательная система России: опыт формирования и перспективы развития» не изложила предложения ЦИК, чтобы не влиять на предложения и идеи экспертов. Мнения участников конференции также будут учтены при формировании пакета предложений, добавила она.

На конференции Памфилова, в частности, пообещала брать под особый контроль регионы, в которых фиксируется аномально высокая явка на выборах. «Мы готовы, и мы на следующих выборах обязательно будем учитывать это [явку] при проведении других выборов, и эти регионы, где аномально высокая явка, поставим под особый контроль», - сказала Памфилова.