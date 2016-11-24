Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Дадина

Депутаты Европарламента призвали «освободить Ильдара Дадина и всех те, кто на ложных или необоснованных обвинениях осужден за использование своего права на свободу слова и собраний». Об этом сообщается на сайте парламента.

Европарламент обеспокоен состоянием Дадина после сообщений о пытках в колонии. Депутаты также призывают к тщательному и независимому расследованию заявлений Дадина о пытках.

В резолюции отмечается необходимость введения санкций против людей, ответственных за жестокое обращение с заключенными. «Депутаты Европарламента серьезно обеспокоены заслуживающими доверия сообщениями правозащитников, которые указывают, что Дадин не является единичным примером систематического применения пыток и бесчеловечного обращения в российской уголовно-исполнительной системе», - отметили в ЕП.

Европарламент также призвал освободить всех заключенных, осужденных в России из-за нарушения их права на свободу слова и собраний.

1 ноября стало известно о письме Дадина жене Анастасии Зотовой о том, что его в колонии регулярно избивают и пытают. С ситуацией разбирается уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, которая уже посоветовала перевести Дадина в другую колонию, «ближе к семье», а также заявила о неблагополучной ситуации в российских колониях, которые она недавно посетила. ФСИН отрицает обвинения.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 г. признал Дадина виновным в неоднократном нарушении правил организации и проведения митингов и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, несмотря на то что гособвинение просило на год меньше. Позже Мосгорсуд уменьшил срок наказания на полгода. Статья УК, по которой Дадин осужден, действует с лета 2015 г. Срок Дадин отбывает в Карелии, в исправительной колонии № 7 в Сегеже.