ЕС до конца года решит вопрос с визовой либерализацией для Украины – Юнкер

ЕС до конца года определится с визовой либерализацией для Украины. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина в Брюсселе.

«Украина выполнила все условия, теперь мы должны предоставить визовую либерализацию. Несмотря на трудности между странами-членами и Европарламентом мы способны решить этот вопрос до конца года», - пояснил он.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что все страны - члены ЕС согласились, что Украина готова к либерализации визового режима.