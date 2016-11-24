В Калининграде отменили прямые выборы мэра

Калининградская областная дума одобрила отмену прямых выборов мэра Калининграда, передает «Интерфакс».

«Главу города предстоит выбрать из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который и будет главой администрации городского округа Калининград», - пояснил представитель областной думы.

По его словам, одобренный законопроект существенно отличается от того, что был внесен региональным правительством.

В 2012 г. депутаты окружного совета упразднили должность главы администрации города (сити-менеджера), наделив исполнительной властью избираемого мэра. Очередные прямые выборы мэра Калининграда должны были пройти в сентябре 2017 г.