Путин встретится с президентом ФИФА

Президент России Владимир Путин 25 ноября проведет в Москве встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Об этом говорится на сайте Кремля.

Инфантино приедет в Россию для участия в жеребьевке Кубка Конфедераций - 2017, которая пройдет 26 ноября в Казани. Жеребьевку будут проводить заместитель генсекретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Кубок Конфедераций - 2017 будет проходить в России.