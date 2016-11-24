СБ Украины провела обыски в порту российского бизнесмена

СБ Украины сегодня сообщила об обысках в морском терминале в Одесской области, принадлежащем бизнесмену из России. «СБУ проводит обыски на морском терминале, принадлежащем российскому бизнесмену… Служба безопасности Украины начала обыски в офисах частного морского терминала, а также в квартирах и домах его руководителей», - говорится в сообщении СБУ.

Следственные действия ведутся в связи с расследованием дела о завладении $6 млн корабельных сборов по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества).

По версии следствия, в 2015 г. компания известного российского бизнесмена, которому принадлежит терминал, якобы незаконно оформила права на получение части средств от портовых сборов, которые к тому времени поступали в администрацию морских портов Украины. Это стало возможным из-за незаконного оформления прав собственности на часть акватории Аджалыкского лимана, который по конституции является народной собственностью, указывает служба.

«Во время обысков оперативники спецслужбы уже изъяли немало неучтенной валюты, а также печати офшорных компаний. Правомерность их получения и использования установит следствие», - добавили в СБУ.

Украинские СМИ уточняют, что обыски прошли на портовом терминале компании ТИС владельца Fedcominvest Алексея Федорычева. В частному порту назвали свою деятельность законной и заявили, что их юристов не пустили на проведение обыска.