Столтенберг призвал Россию спокойнее относиться к расширению НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласен с позицией российских властей, считающих расширение альянса провокацией.

«Нет, я не понимаю, когда в России выражают мнение, что расширение НАТО в Центральной и Восточной Европе - это провокация», - сказал он во время лекции в Оксфордском университете.

По его словам, каждая страна сама выбирает свой путь. «Это не НАТО расширяется, а Польша, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия сами выразили желание присоединиться к альянсу», - пояснил Столтенберг.

Он призвал Россию «расслабиться и принять то, что соседи могут сами выбирать свой путь».