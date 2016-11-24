У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 7,2

У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 7,2, передает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США. Эпицентр подземных толчков находился в 190 км к югу от города Сан-Сальвадор. Очаг залегал на глубине 33 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Власти Сальвадора объявили об угрозе возникновения цунами.

Власти соседнего Никарагуа также объявили угрозу цунами. Помимо этого берегов Никарагуа (карибское побережье) достиг ураган «Отто». Ему присвоили вторую из пяти категорий по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра достигает 49 м/с.