У Германии, Франции, Италии и Бельгии остаются вопросы по отмене виз для Украины

В ЕС нет единства о сроках отмены виз для Украины. Накануне саммита ЕС-Украина, прошедшего 24 ноября в Брюсселе ряд стран высказали «критические вопросы» по поводу реализации «механизма безопасности». Этот инструмент позволяет отменять безвизовый режим в случае массовых злоупотреблений. В числе критиков оказались Германия, Франция, Италия и Бельгия, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на слова дипломатического собеседника. При этом Польша и страны Балтии, напротив, настаивали на скорейшем решении оставшихся вопросов.

В ходе саммита председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск констатировали, что Украина выполнила все поставленные перед ней условия. Юнкер выразил надежду на скорейшую отмену визового режима для граждан Украины. Он не исключил, что еще до конца 2016 г. украинцы смогут посещать страны ЕС без виз на срок до 90 дней.

Туск также подчеркнул, что Украина выполнила всю «домашнюю работу» для отмены визового режима с ЕС, и осталось лишь согласовать детали «механизма безопасности». Для этого необходимо достичь соглашения с Европарламентом.