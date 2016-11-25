Шувалов анонсировал заключение соглашения о ЗТС между Сингапуром и ЕврАзЭС

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и Сингапуром планируется заключить в 2017 г., а ратифицировать - в первой половине 2018 г. Об этом заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на Российско-Сингапурской межправительственной комиссии, сообщает Прайм.

Шувалов подчеркнул, что отношения с Сингапуром рассматривает шире, чем с отдельной страной, поскольку он является участником АСЕАН. «Это шире отношения. Это отношения через Сингапур с АСЕАН», - сказал он.

Предложение о заключении соглашения поступило в адрес Сингапура в мае 2016 г. «…И мы имеем четкие инструкции от президента России, что соглашение с Сингапуром является приоритетом», - сказал Шувалов. В ЕврАзЭС входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.