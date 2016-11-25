МИД Турции раскритиковал резолюцию о заморозке переговоров о ее вступлении в ЕС

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал резолюцию Европейского парламента, призывающую заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

«Турция всегда заявляла, что готова принять любое конструктивное решение структур ЕС, в том числе и объективную критику. Однако когда имеет место предвзятость, то Анкара выступает против. Для нас подобные решения не имеют никакой юридической силы», – сказал Чавушоглу в интервью турецкому агентству «Анадолу».

По его словам, подобные шаги наносят вред имиджу самого Европейского парламента и Евросоюза в целом.

Напомним, депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге 24 ноября одобрили резолюцию о приостановке переговоров о вступлении Турции в Евросоюз из-за действий турецких властей.