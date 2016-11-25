Шохин предложил новый юридический термин «ловушка Улюкаева»

Президент РСПП Александр Шохин считает, что уголовное дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева стало следствием белых пятен в российском законодательстве. В версию борьбы «силовиков» с «либералами» во власти в связи с этим делом он не верит. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью Шохина «России 24».

Президент РСПП рассказал, что на недавней конференции «Ловушка новой нормальности» (термин, который активно вводил в оборот как раз бывший министр) он сформулировал для себя понятие «Ловушка Улюкаева».

«Вот "Роснефть" госкомпания, или, учитывая, что ей владеет не напрямую государство, а государство владеет через "Роснефтегаз", она уже не полностью государственная? Дискуссия шла девять месяцев, так считать или иначе. Из-за этого и возникла, может быть, коррупционногенность этого решения. Потому что до сентября многие министры и вице-премьеры считали, что "Роснефть" - это госкомпания и ей нельзя участвовать в приватизации. В сентябре они изменили точку зрения. И вроде бы за положительное решение вопроса Минэкономразвития Алексей Улюкаев, как говорится, требовал компенсацию», - сказал он.

В день задержания Улюкаева Шохин говорил, что обвинения в адрес министра неправдоподобны, выражал надежду, что обвинения будут сняты, а также выражал убежденность, что человеком, который пытается вымогать деньги у Игоря Сечина, должны интересоваться психиатры, а не следователи.

Сейчас Шохин заявил, что «если бы нормы закона были прописаны четко, то и не возникло бы этой ситуации еще "на берегу", в январе этого года, когда президент заявил о новой волне большой приватизации».

Конспирологических теорий о деле Улюкаева президент РСПП не разделяет. «Не думаю, что дело Улюкаева - это борьба "силовиков" с "либералами", попытка сбалансировать распределение властных полномочий после того, как во власть пришло несколько либералов, в том числе в администрацию президента», - сказал он и назвал эти теории домыслами.