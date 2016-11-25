СК возбудил дело о крупных махинациях в РКЦ «Прогресс» – «РИА Новости»

«Уголовное дело возбуждено в Самаре против топ-менеджера РКЦ «Прогресс», одного из ведущих предприятий космической промышленности России – ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей», - сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах региона.

«Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" в связи с выявленными махинациями при заключении госконтрактов на РКЦ "Прогресс". Подозреваемая по делу начальник управления финансов и внешней экономической политики РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщил источник, по решению суда Кирилина была отстранена от должности. Также к махинациям могут быть причастны другие лица из руководства РКЦ «Прогресс».

По версии следствия, Светлана Кирилина завысила стоимость государственного контракта на модернизацию оборудования для производства деталей для ракет. Как рассказал источник, ущерб от действий сотрудников РКЦ «Прогресс» только по одному факту может составлять 300 млн руб.

РКЦ «Прогресс» — одно из ведущих ракетно-космических предприятий России. Ракетами-носителями производства РКЦ «Прогресс» осуществляются запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей по программе МКС, российских и зарубежных космических аппаратов. С октября 2011 г. производятся запуски ракет-носителей «Союз-СТ» с космодрома во Французской Гвиане.