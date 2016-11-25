Шувалов не слышал о предложении объединить Минфин и Минэкономразвития

Первый вице-премьер Игорь Шувалов ничего не знает об идее объединить Минфин и Минэкономразвития после президентских выборов 2018 г. Как передает ТАСС, об этом его спросили 25 ноября. О том, что в Кремле и правительстве обсуждается такая возможность, «Газете.Ru» рассказал высокопоставленный информированный источник и добавил, что на время обсуждение пока прекращено. По словам правительственного чиновника, объединение возможно, но, скорее всего, после президентских выборов.