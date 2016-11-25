ФАС возобновила дело против ФСИН по признакам ограничения конкуренции

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возобновила в отношении Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) дело по признакам ограничения конкуренции, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ФАС. Ведомство усмотрела ограничение конкуренции в продаже товаров для нужд подозреваемых и обвиняемых, находящихся в следственных изоляторах Москвы. В ФАС уточнили, что решение возобновить дело было поддержано судом.

В январе 2016 г. ФАС предупредила ФСИН о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства. ФСИН предупреждение обжаловала в суде, и ФАС приостановила производство. В ноябре кассация поддержала постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, признавшего предупреждение ФАС России законным.

Осенью 2013 г. ФСИН России направила руководителям территориальных органов службы и директорам унитарных предприятий исполнения наказания телеграммы с требованием заключить с ФГУП «Калужское» договоры по продаже продуктов питания и предметов первой необходимости для нужд подозреваемых и обвиняемых. Заключить с этим предприятием договоры предложили и тем, кто уже поставлял товары в эти СИЗО. Действия ФСИн привели к изменению системы организации продаж товаров арестованным и задержанным, так что ФГУП «Калужское» стало единственным продавцом. ФСИН это нарушение не устранила.

Комиссия ФАС рассмотрит это дело 9 декабря.