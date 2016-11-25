Песков подтвердил переговоры о реорганизации администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры о возможной реорганизации администрации президента ведутся, но не рассказал подробностей. «Ведутся разные обсуждения относительно возможной реорганизации администрации, я точной информацией не располагаю», – сказал Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что распоряжение главы администрации президента Антона Вайно о реорганизации кремлевского аппарата ожидается в ближайшее время.